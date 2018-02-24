Alanya’da Yeşil Yıldız Sertifika programı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla yapılan Yeşil Yıldız Uygulayıcı Personel Eğitimi ALTİD ve Antalya Çevre Mühendisleri Odası işbirliğinde gerçekleştirildi. Çevre Mühendisi Uğur Burhan Yıldırım tarafından verilen eğitimde talep gösteren turizm işletme belgeli konaklama tesisleri temsilcilerine “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ" hükümleri doğrultusunda Yeşil Yıldız Sertifika Programı uygulandı.

Sili: “Enerji verimliliği artacak”

Sertifika programıyla ilgili açıklamada bulunan ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “program sonrasındaki uygulamalarla enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılması, enerji verimliliğinin arttırılması planlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmaları ve inşası, tesisin çevreye uyumu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinliklerinin yapılması, ekolojik mimari ve çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirme oluşturulması, eğitim sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması amaçlanıyor” dedi.

Alanya’dan 20 temsilci katıldı

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız) Belgesi alacak tesislerin ekonomik anlamda avantajlı duruma geçeceğini vurgulayan Sili, “Çevrenin korunmasına katkıda bulunurken işletmelerimiz aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekler” dedi. 23-24 Şubat tarihlerinde yapılan ve bu konuda Avrupa Birliği’nin Eco-label kriterlerini içeren eğitimde 16 tesisten 20 katılımcı yer aldı.