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29 Mayıs 2018 11:13

Alanya’da yılan paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına girdiği görülen yılan, paniğe neden oldu.

Alanya’da yılan paniği

29 Mayıs 2018 11:13


Olay, dün öğleden sonra Alanya’nın Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, park halinde olan İsmail Temel’e ait 07 HYE 05 plakalı otomobilin alt tarafından motor kısmına boyu 1 metreden daha büyük bir yılan girdiğini gördü. Çevredeki bazı kişiler panik içerisinde bağırışırken, durum araç sahibi Temel’e bildirildi. Otomobilin yanına gelen Temel ve çevredekiler kendi uğraşlarıyla yılanı çıkarmaya ancak başarılı olamaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerin de uzun süren çabaları bir sonuç vermedi. Ekipler, yılanın bulunduğu yerden çıkması için araç çevresine kükürt döktü. Aracın olaydan bu saatte kadar park halinde olduğu belirtildi.




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