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19 Temmuz 2018 12:56

Alanya’da yürekleri ağızlara getiren görüntü

Antalya’nın Alanya ilçesinde en işlek yolda seyir halinde olan sürücünün tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de bebeği taşıması yürekleri ağızlara getirdi.

Alanya’da yürekleri ağızlara getiren görüntü

19 Temmuz 2018 12:56

O anlar ise amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.


İlçenin en işlek yollarından olan Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü sağ eliyle kontrolü sağlarken diğer eliyle de bebeği tuttu. O anları bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir yandan motosiklette dengesini sağlamaya çalışan kasksız sürücü, bir eliyle de bebeği tutarak yol boyunca ilerledi. O anları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet bir süre trafikte seyrettikten sonra gözden kayboldu.




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