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Alanya'da zeybek kursu açılıyor

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde düzenlenen Alanya ve Ege Yöresi Zeybek Kursları başlıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde düzenlenen Alanya ve Ege Yöresi Zeybek Kursları başlıyor.


Alanya Belediyesi ve Alsav'ın işbirliği ile düzenlenen Alanya ve Ege Yöresi Zeybek Kursları 16 Ekim Salı günü saat 20.00 da 75. Yıl Spor Salonun'da başlayacak. Kurslar her Salı ve Cuma günleri saat 20.00 da gerçekleştirilecek. 2 ay sürecek olan Kurs sonunda kursiyerler Hasbahçe zeybeği, Oba zeybeği, Harmandalı ve Çökertme zeybeğini öğrenmiş olacaklar. Kurs sonunda başarı sağlayan vatandaşlar sertifika almaya hak kazanacaklar.

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