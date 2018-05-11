Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 10:14

Alanya’daki cinayete 2 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde uçurum kenarında bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alanya’daki cinayete 2 tutuklama

11 Mayıs 2018 10:14


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 18 Şubat’ta Alanya’nın Akçatı Mahallesi ormanlık alanda cesedi bulunan 59 yaşındaki Turhan Çalışkan’ın yapılan otopsisinde, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.


Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalışkan’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Z. Çalışkan ile gönül ilişkisi olduğu iddia edilen S.Y. ve S.E.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Çalışkan’ı piknik bahanesi ile ormanlık alana götürerek içkisine zehir kattıktan sonra, yüksekten aşağı attıklarını, maktulün halen yaşadığını görmeleri üzerine başına taş ile vurarak öldürdükleri öğrenildi.


Öte yandan, olayın ardından Çalışkan’ın eşinin polis ve jandarmaya "kayıp" başvurusunda bulunduğu da öğrenildi.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan S.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Z. Çalışkan ve S.Y. “Tasarlayarak kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç