Alanya’daki cinayetin sanığına ömür boyu hapis

Alanya’nın İmamlı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl Kasım ayında, elektrik işçisi Emrah Yüksel, Burak Tunç ve Kerim Suhan Uzun serada çalıştıkları sırada, iki otomobille gelen kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Açılan ateşte saçmaların hedefi olan Emrah Yüksel ile Kerim Suhan Uzun yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçarken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emrah Yüksel hayatını kaybett,. Kerem Suhan Uzun ise hastanede tedavi edildi.

Olayın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırıyı düzenlediği suçlamasıyla Mesut Ç, Ümit Ç, Fatih M, Serkan Y. ve Bilal Musluoğlu’nu gözaltına aldı. Jandarmada ifade veren 5 şüpheli, serada çalışan işçileri hırsız sandıkları için ateş ettiklerini öne sürdü. Şüphelilerden Bilal Musluoğlu tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Elektrik işçisinin öldürüldüğü olayla ilgili Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar son kez hakim karşına çıktı. 1’i tutuklu, 5 sanık, olayda yaralanan Kerim Suhan Uzun ile Burak Tunç ve öldürülen Emrah Yüksel’in yakınlarıyla avukatları duruşmada hazır bulundu.

4 sanık beraat ederken 1 sanığa ömür hapis cezası

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Bilal Musluoğlu savunmasında pişman olduğunu belirterek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, Bilal Musluoğlu’nu ömür boyu hapisle cezalandırdı. Tutuksuz sanıklar Mesut Ç, Ümit Ç, Fatih M. ve Serkan Y. ise beraat etti. Duruşmanın ardından Bilal Musluoğlu, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.