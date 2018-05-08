Alanya’daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ’fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak’ gibi suçlardan 5’i kamu görevlisi 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine geçen cuma sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4’ü kamu görevlisi 7 kişi savcılık talimatıyla serbest kalırken, 20 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen S.D., T.B., F.M.E., M.G., M.A., H.Ç., Ç.A., H.A. G.Y.B., M.B., T.C., E.K. ile yabancı uyruklu kadın N.E. M.B. ve N.K. isimli 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi

Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan aralarında Rus ve İran uyrukluların da bulunduğu çoğunluğu Kırgızistanlı 20 yabancı fuhuş mağduru kadın sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.