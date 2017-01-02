Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 16:28

Alanya’daki kumarhane baskını kamerada

Alanya’daki kumarhane baskını kamerada

02 Ocak 2017 16:28

Antalya’nın Alanya ilçesinde kumarhaneye çevrilen 3 katlı lüks villaya baskın yapan jandarma ekipleri, aralarında yabancı uyruklu 2 krupiye kadının da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Villanın her odasında değişik kumar makineleri ele geçirilirken, zula diye tabir edilen yerlerde ise 4 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Jandarma ekipleri şok baskını kamera ile saniye saniye görüntüledi.
Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu Konaklı Mahallesi’ndeki lüks bir villanın kumarhane haline getirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, villaya baskın düzenledi. Baskında ikisi yabancı uyruklu krupiye kadın olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Kumarhane sahibi olduğu iddia edilen N.K. de gözaltına alındı. Ekiplerin villada yaptığı aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ile kumarda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemin ardından sevk edildikleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. N.K. kısa süre önce bir iş yerinde silahlı saldırıya uğramış ve omzundan yaralanmıştı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
15
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    16°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç