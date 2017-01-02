Alanya’daki kumarhane baskını kamerada

Antalya’nın Alanya ilçesinde kumarhaneye çevrilen 3 katlı lüks villaya baskın yapan jandarma ekipleri, aralarında yabancı uyruklu 2 krupiye kadının da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Villanın her odasında değişik kumar makineleri ele geçirilirken, zula diye tabir edilen yerlerde ise 4 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Jandarma ekipleri şok baskını kamera ile saniye saniye görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu Konaklı Mahallesi’ndeki lüks bir villanın kumarhane haline getirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, villaya baskın düzenledi. Baskında ikisi yabancı uyruklu krupiye kadın olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Kumarhane sahibi olduğu iddia edilen N.K. de gözaltına alındı. Ekiplerin villada yaptığı aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ile kumarda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemin ardından sevk edildikleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. N.K. kısa süre önce bir iş yerinde silahlı saldırıya uğramış ve omzundan yaralanmıştı.