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01 Temmuz 2017 10:06

Alanya’daki orman yangını 24 saattir devam ediyor

Antalya’nın Alanya ilçesi Sapadere Kanyonunda başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamıyor.

Alanya’daki orman yangını 24 saattir devam ediyor

01 Temmuz 2017 10:06

Kargıcak bölgesine sıçrayan yangın nedeniyle bazı villalar, muz bahçeleri yanmaya başladı.


Edinilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında Sapaderesi Kanyonundan başlayan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Dün gece kısmen kontrol altına alınan yangın sabah saatlerinde rüzgarın da etkisiyle Kargıcak bölgesine sıçradı. Alevlerin yükseldiği bölgede bazı villalar ile muz bahçeleri ve seralar yanmaya başladı. Yangının turistlerin kaldığı villalar, okul ve evlere sıçramaması için helikopter ve su tankeriyle müdahale ediliyor.


Bölge bulunan turistler ve vatandaşlar kova ve hortumlarla ekiplere yardımcı oluyor.




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