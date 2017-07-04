Alanya’daki orman yangını

Alanya Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarının ana gündemini geçtiğimiz günlerde Alanya’da yaşanan orman yangınları oluşturdu. Tüm parti grup başkanları konuşmalarında yangından etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletip, bir an önce yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasını istedi.

Yücel: “Ben şahidim ki, tüm kurumlar üstüne düşeni yaptı”

Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda açılış konuşmasını yapan Başkan Yücel, Sapadere’de meydana gelen yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Çok kötü bir hafta sonu geçirdik. İlçemizde birçok afetler gördük, birçok yangınlar gördük ama bu gerçekten bir başkaydı. Çünkü çaresizlik kadar kötü bir şey yok. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama rüzgârın etkili olması ve doğal koşullardan dolayı böyle bir durum yaşandı. Başta Alanya Orman İlçe Müdürlüğü ve ekipleri, Antalya’dan gelen ekipler, Burdur’dan, Mersin’den, Isparta’dan, Denizli’den gelen ekipler, havadan da 4 uçak ve 5-6 helikopterle, Orman Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Alanya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin nereden baksanız 200’ün üzerinde personeli ve araçlarıyla ortaklaşa yaptığı çalışmalar ve birçok vatandaşın katılımıyla seferberlik ilan edildi. Gerek yerel yönetimler, gerek kamu kurum ve kuruluşları herkes üzerine düşeni ve elinden geleni yaptı. Ben buna 3 gün bölgede şahit oldum ” dedi.

“Yangından zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını saracağız”

Yangında maddi kayıp yaşayan vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Yücel, “30 saatlik yangınlarda bölgemizde gerçekten çok büyük hasar oluştu. Sapadere Mahallemizde 5 tane, Tırılar’da 1 tane, Fakırcalı’da 3 tane, Beldibi’nde 1, Kargıcak’da 2 tane olmak üzere, bölgesel olarak da 10’un üzerinde ev hafif derecede hasar gördü. Alanya Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Bu vatandaşlarımızı yalnız bırakmayıp, onlarla birlikte kaderlerini paylaşacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve Alanya halkına geçmiş olsun. ”