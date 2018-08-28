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28 Ağustos 2018 09:54

Alanya’daki tekne dehşetine 2 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde, turistlerin günübirlik taşındığı 2 tur teknesinin sahipleri, birbirine kasıtlı olarak çarpıştığı olayda ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 kişiden 2’si tutuklandı.

Alanya’daki tekne dehşetine 2 tutuklama

28 Ağustos 2018 09:54


Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında, meydana geldi. Çok sayıda turistle günübirlik tura çıkan 2 tur teknesi, Alanya Yat Limanı’ndan çıkışta, birbirine kasıtlı olarak çarpıştı. Bu sırada teknede bulunan yaklaşık 400 yerli ve yabancı turistler panik yaşarken, şansı eseri yaralanan olmadı. Tekneler çarpışırken, yerli ve yabancı turistlerin panik yaşadığı anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile polis ekipleri harekete geçti.



Tekne sahibi ve kaptanı tutuklandı


Ekipler, müşterilerin şikayeti üzerine 2 teknedeki 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13’ü serbest kalırken, tekne kaptanı Davut A. ile diğer teknenin sahibi Mehmet Ş. G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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