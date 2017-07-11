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11 Temmuz 2017 15:54

Alanya’daki yangınzedelere Büyükşehir yardım elini uzattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da 30 Haziran’da başlayan, Sapadere, Fakırcalı ve Tırılar Mahallelerinde etkili olan orman yangınında evleri zarar gören 12 aileye yardım elini uzattı.

Alanya’daki yangınzedelere Büyükşehir yardım elini uzattı

11 Temmuz 2017 15:54


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yangın yerinde incelemede bulunmuş vatandaşlara destek ve moral vererek, “Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Kısa sürede yaraları hep birlikte saracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” demişti. Başkan Türel’in talimatıyla Büyükşehir sosyal hizmet uzmanları, yangından zarar gören aileleri tek tek belirledi. Yapılan inceleme sonucu Sapadere, Tırılar ve Fakırcalı Mahallelerinde evleri yanan ya da zarar gören 12 aileye 34 bin lira nakit yardımında bulunuldu. Ayrıca ailelere mobilya ve ev eşyası, 4 hasta için de hasta yatağı gönderildi. Yardımlar kısa sürede ailelere teslim edildi.


Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Yaptığımız tespitler sonucu vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya yönelik çalışmaları hemen başlattık. Ayni ve nakdi yardımlarla destek olmaya çalıştık. Yangınzedeler kısa sürede bu desteği gönderen Başkanımız Menderes Türel’e teşekkür ediyor. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum” dedi.




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