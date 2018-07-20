Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 13:49

Alanyalı öğrencilere Alman disiplini aşılanacak

“Avrupa’da Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Güncel Otomasyon Programlarını Kullanabilme Stajı” başlıklı proje kapsamında Antalya’nın Alanya ilçesinden 5 öğrenci Almanya’ya giderek staj görecek.

Alanyalı öğrencilere Alman disiplini aşılanacak

20 Temmuz 2018 13:49


“Avrupa’da Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Güncel Otomasyon Programlarını Kullanabilme Stajı” başlıklı proje kapsamında Alanya’dan 5, toplamda 15 öğrenci Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programı dahilinde 22 Temmuz-4 Ağustos 2018 arasında Almanya’da staj görecek. Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Uyar ve öğrenciler Dilara Kürkçü, Furkan Açıkgöz, Savaş Kaan Atar, Göktuğ Şebekoğlu ve Emre Can Yıldız, konuyla ilgili Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili’yi ziyaret etti. Organizasyonla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Uyar, İzmir Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ve Gazipaşa Avukat Kemal Akça (MTAL) liseleriyle birlikte proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve idarecilerin Almanya’da staj eğitiminde ve bir dizi temaslarda bulunacaklarını söyledi.



"Vizyonları geliştirme açısından son derece önemli bir proje"


Konuyla ilgili açıklama yapan ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya’daki meslek düzeyindeki eğitim kurumlarıyla Almanya’da bir okul ve grupla anlaşma yapıldığını aktardı. Sili, "Bu bağlamda Alanya’da 3 lisede 5’er öğrenci öğretmenleriyle beraber 15 günlük staj için Almanya’ya gidiyorlar. Orada sahibinin Türk olduğu bir otelde staj görecekler. Dünyanın en önemli kaynak pazarı olan Almanya’da işin yürüyüşünü görmeleri ve vizyonlarını geliştirme açısından son derece önemli bir proje. Bu projesi Gazipaşa’daki bir meslek lisesi başta organize etmiş. Bu anlamda kalifiye personel ihtiyacımız noktasında özellikle sertelişlerimizde var. Bu staj görecek kardeşlerimiz gelip buraya hem kendi arkadaşlarını hem de kendilerini geliştirmelerini açısından büyük rol oynayacaklar" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç