Alanya’nın 11 noktasında ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya’nın 11 ayrı noktasına kurmuş olduğu internet altyapısı ile vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladı. İskele Bölgesi, Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı, Damlataş Kleopatra Plajı, Kültür Merkezi, Emine Hacıkura Kütüphanesi, Atatürk Spor Salonu, Alanya Belediyesi Merkez Bina ve Ek Hizmet Birimleri, Alanya Belediyesi Nikah Salonu, Mahmutlar Ek Hizmet Binası ve Park, Gazipaşa Havaalanı ve Otogar bölgesi olmak üzere 11 noktada ücretsiz Wi-Fi hizmeti veriliyor.

“Ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanmak çok kolay”

Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü yetkilileri, “Belediyemizce vatandaşlarımıza sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanmak çok kolay. Telefonunuzun Wi-Fi özelliğini açtıktan sonra “Alanya Belediyesi Wi-Fi” isimli ağa bağlanmak için tıklıyorsunuz. Ardından güvenlik adımı için açılan sayfada telefon numaranız ile gerçekleştirdiğiniz kayıt işleminizin ardından kısa mesaj ile size özel şifreniz telefonunuza geliyor. Bu şifre ile aynı sayfada telefon numaranızın bulunduğu kısma Türk operatörlerde numaranızın başına ‘+90’ rakamını ekleyerek, yabancı hatlarda ise ilgili ülkenin alan kodunu ekleyerek (+905** *** ** **) numaranızı yazıyorsunuz. Şifre bölümüne ise kısa mesaj ile gelen şifreyi girdikten sonra bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanmaya başlıyorsunuz.”