Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 17:56

Alanya’nın 11 noktasında ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Alanya Belediyesi, kentin 11 noktasında ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladı.

Alanya’nın 11 noktasında ücretsiz Wi-Fi hizmeti

11 Eylül 2017 17:56


Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya’nın 11 ayrı noktasına kurmuş olduğu internet altyapısı ile vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladı. İskele Bölgesi, Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı, Damlataş Kleopatra Plajı, Kültür Merkezi, Emine Hacıkura Kütüphanesi, Atatürk Spor Salonu, Alanya Belediyesi Merkez Bina ve Ek Hizmet Birimleri, Alanya Belediyesi Nikah Salonu, Mahmutlar Ek Hizmet Binası ve Park, Gazipaşa Havaalanı ve Otogar bölgesi olmak üzere 11 noktada ücretsiz Wi-Fi hizmeti veriliyor.



“Ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanmak çok kolay”


Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü yetkilileri, “Belediyemizce vatandaşlarımıza sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanmak çok kolay. Telefonunuzun Wi-Fi özelliğini açtıktan sonra “Alanya Belediyesi Wi-Fi” isimli ağa bağlanmak için tıklıyorsunuz. Ardından güvenlik adımı için açılan sayfada telefon numaranız ile gerçekleştirdiğiniz kayıt işleminizin ardından kısa mesaj ile size özel şifreniz telefonunuza geliyor. Bu şifre ile aynı sayfada telefon numaranızın bulunduğu kısma Türk operatörlerde numaranızın başına ‘+90’ rakamını ekleyerek, yabancı hatlarda ise ilgili ülkenin alan kodunu ekleyerek (+905** *** ** **) numaranızı yazıyorsunuz. Şifre bölümüne ise kısa mesaj ile gelen şifreyi girdikten sonra bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanmaya başlıyorsunuz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç