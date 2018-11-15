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Alanya'nın caddeleri yenileniyor

Alanya Belediyesinin Kadıpaşa, Hacet ve Kızlarpınarı Mahallesinde başlattığı prestij cadde çalışmalarında son gelindi.


Alanya Belediyesi Kadıpaşa, Hacet ve Kızlarpınarı Mahallesindeki caddeleri yeniliyor. Bostancıpınarı ve Kasapoğlu Sokakta çalışmalarını tamamlayan ekipler, Sugözü Caddesinden Yakar Sokak istikametine kaldırım ve parke çalışmasını sürdürüyor. Prestij caddelerinin Yakar Sokaktan Anadolu Hastanesi istikametinde Stat Caddesine bağlandığını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Önümüzdeki süreçte hızla düzenleme ve asfalt çalışmasına geçeceğiz. Asfaltlama çalışmalarının bir an önce başlaması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

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