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21 Haziran 2018 12:52

Alanya’nın çöpünü altına dönüştürecek tesis tamamlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Alanya’da çöpten elektrik elde edilmesi için yapımına başladığı Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi inşaatı sürüyor.

Alanya’nın çöpünü altına dönüştürecek tesis tamamlanıyor

21 Haziran 2018 12:52

70 milyon lira yatırım bedelli tesis tamamlandığında Alanya ve çevre ilçelerin çöplerinden elektrik üretilecek.


Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın çöpünden elektrik üreten Kızıllıdaki son teknoloji çevreci tesisin benzerini Alanya’ya kazandırıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından temeli atılan Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi inşaatında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tesisin sene sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.



70 milyonluk dev tesis


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yap işlet devret modeli ile yaptırdığı ve 70 milyon liraya mal olacak olan tesis sadece Alanya’nın değil, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinden getirilecek çöplerin de bertaraf edildiği ve enerjiye dönüştürüldüğü bir tesis olacak. Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi kapsamında, günlük bin ton çöp kapasiteli mekanik ayırma tesisi, 420 ton kapasiteli biyometanizasyon tesisi, 4 Megavat güce sahip enerji üretim tesisi, 200 ton kapasiteli kompost tesisi, 10 ton kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisleri kuruluyor. Alanya’nın çöpünü altına çevirecek tesis, hem çöp sorununu ortadan kaldıracak hem de kent ekonomisine katkı sağlayacak.




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