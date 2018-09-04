Alanya’nın doğa sporları Fransa’da tanıtıldı

Fransa’nın dağ kasabası olan Chamonix dünyanın en büyük ultra maraton organizasyonu olan Ultra-Trail du Mont Blanc’a (UTMB) ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda koşu ve spor festivali olarak da anılan etkinlikte Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) 4 gün boyunca stant çalışmalarını sürdürdü. ALTAV adına etkinliğe katılan Alanya’nın milli atleti ve Redbull sporcusu Ahmet Arslan 28-31 Ağustos süresince Alanya doğa sporlarını ve 23 Mart 2019’da 3’üncüsü düzenlenecek Alanya Ultra Trail’in tanıtımını yaptı.

50 bin sporcu başvuruyor

Fransa TV kanallarında canlı yayınlanan etkinlik hakkında bilgi veren ALTAV ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Fransa’daki organizasyona talep çok yoğun. 12-13 bin kişilik yarışmacı kontenjanı için 45-50 bin sporcu başvuru yapıyor. Elbette ki sadece sporcular değil birçok farklı yarış organizatörü, çeşitli sektörlerden firmalar da bu organizasyonda yer almak istiyor. ALTAV ve Alanya Belediyesi olarak bu organizasyonda tanıtım çalışması yaptık. Alanya’da yıl boyunca yapılan spor organizasyonları hakkında binlerce kişiyi hem anlatım hem de broşürlerle bilgilendirdik. Birçok sporcuyu, sporseveri Alanya’ya ve Alanya Ultra Trail’e davet ettik. Büyümek ve gelişmek isteyen bir organizasyon olarak bu ortamda yer almak çok önemliydi. 23 Mart 2019’da 3’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Alanya Ultra Trail’in dünyada tanınır hale gelmesini sağlamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Amacımız turizmin her alanında mesafe kat ederek turizm sezonunu 12 aya yaymak ve istihdamı artırmak” dedi.

Konaklama tesisleri 10 ay dolu

Spor turizminin Chamonix şehrine sağladığı katkılarla ilgili bilgi veren Arslan ise şunları söyledi: Zirvesi buzullarla kaplı Alp Dağları arasında bir vadiye yerleşmiş küçük bir dağ kasabası olan Chamonix harika doğal güzelliklere sahip. Alp Dağları’nın büyülü güzelliği Chamonix kasabasını çok özel kılıyor. Sahip olunan doğal güzellikler çok iyi korunarak ve çok iyi pazarlanarak şehir, bir doğa sporları kenti haline bürünmüş. Chamonix’in bir kış kayak merkezi olmasının yanında konaklama tesislerinin 2 ay hariç yılın her döneminde dolu olduğu bilgisini aldım.