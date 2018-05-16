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16 Mayıs 2018 14:40

Alanya’nın kültürel mirası ayağa kaldırılıyor

Alanya Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarılabilmesi için tarihi değerleri ayağa kaldırıyor.

Alanya’nın kültürel mirası ayağa kaldırılıyor

16 Mayıs 2018 14:40


Geleneksel Alanya evlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için çalışmalarına devam eden Alanya Belediyesi, kent genelinde 4 tarihi evin daha restorasyonu için proje ve onarım çalışması başlattı. Hisariçi ve Kadıpaşa Mahallelerinde birer evin, Tophane Mahallesi’nde ise 2 evin restorasyonu için çalışmalar devam ediyor.



Yücel: “Alanya’nın geleneksel konut öğelerini geleceğe taşıyacağız”


Restore edilecek 4 ev ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yücel, “Hisariçi Mahallesi’ndeki evi restore ederek Yemek Müzesi ve Tophane’deki evi ise, Denizcilik ve Gemi Müzesi olarak Alanyamıza kazandıracağız. Tophane Mahallesi’nde ikinci bir evi daha restore ediyoruz. Bina, Belediyemiz tarafından kamulaştırılarak proje çalışmalarına başlandı. Alanya Kadıpaşa Mahallesi’nde bulunan tescilli yapı da 22 yıllığına Belediyemize ücretsiz tahsis edildi. Projesi için çalışmalarına başlanan bu binamız tamamlanınca Alanya’nın el sanatlarının yaşatılması amacıyla kullanılacak. Şu an 4 tane geleneksel Alanya evinin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Kentin kültürel zenginliklerini korumak ve geleceğe taşımak için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırız” dedi.



“Yemek kültürü Hisariçi’ndeki tarihi evde yaşatılacak”


Başkan Yücel, “Hisariçi Mahallesi’ndeki tarihi konut, restorasyon çalışmalarının ardından Geleneksel Alanya Mutfak Kültürünün hem uygulamalı, hem de görsel öğelerle anlatılacağı bir merkez olarak kullanılacak. Alanya Yemek Müzesi olarak hizmet verecek yapının onarım çalışması ise bu yıl içerisinde bitirilecek” diye konuştu.



“Tophane’de restore edilecek evde ise denizcilik kültürü sergilenecek”


Restorasyon çalışmasını bu yıl için de tamamlamayı hedefledikleri Kızılkule- Tophane Ekseni Denizcilik ve Gemi Müzesi alanı içinde bulunan geleneksel Alanya evinde de denizcilik kültürünü destekleyen ögeleri sergileyeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Yücel, “Bu bina aynı zamanda tarih merkezi ve ofis olarak da kullanılabilecek. Bina, Eylül 2016 Meclis kararıyla kiralanarak restorasyon projeleri Belediyemiz tarafından hazırlatılarak Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan gerekli onay alındı. Koruma kurulu kararı ile kesinleşen projeler doğrultusunda yapılacak olan onarım çalışması ihale aşamasında olup, 2018 yılı içinde restorasyonunu tamamlanmayı hedefliyoruz” dedi.



Alanya kültürüne kazandırılan tarihi konutlar


Alanya Belediyesi şehrin kültürünü ve tarihi dokusunu yansıtan bazı önemli konutları da şehre kazandırmaya devam ediyor. Bunların başında Belediyenin kültür hizmetlerinde kullanılan Hasanağalar Konağı, Hıdırellez Kilisesi, Selçuklu Sedre Av Köşkü, Oba Medresesi, tarihi Bedesten Çarşısı ve Alanya Kalesi Ehmedek bölgesinde yapılan çalışmalar yeralıyor.




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