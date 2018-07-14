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14 Temmuz 2018 10:47

Alanyaspor, 6 transferin 5’ini bonservissiz gerçekleştirdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Alanyaspor, şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Alanyaspor, 6 transferin 5’ini bonservissiz gerçekleştirdi

14 Temmuz 2018 10:47

Akdeniz ekibi, 5 oyuncuya bonservis bedeli ödemezken sadece Djalma’yı 600 bin Euro bonservisle renklerine bağladı.


Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, transferde ekonomik olarak başarılı bir politika izliyor. Yapılan 6 transferin 5’ine bonservis bedeli olmadan gerçekleştiren Akdeniz ekibi, sadece sağ kanat oyuncusu Djalma’nın kulübü Paok’a 600 bin Euro bonservis ödendi. Tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Geçen sezonu bir diğer Akdeniz ekibi Antalyaspor’da tamamlayan 29 yaşındaki santrafor Emre Güral, İspanya Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano’dan 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Baiano, 1. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor’dan 27 yaşındaki sol bek Kaan Kanat ile 2 yıllık ve 23 yaşındaki on numara Hasan Ayaroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak ülkemizde Beşiktaş ve Kayserispor formalarını terleten tecrübeli golcü 33 yaşındaki Brezilyalı Bobo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Alanyaspor geride kalan 2 yılda ise transferde sadece 2 milyon 750 bin euro zarar ederek birçok kulübün aksine ekonomik olarak transfer istikrarını sürdürüyor.




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