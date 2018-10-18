Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını çift kale taktik maçı yaparak sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor'da pazar günü oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürüyor. Turuncu-yeşilli ekip, çalışmalarına bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan taktik çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 2 grup halinde U21 takımımızla çift kale taktik maçı yaptı. Oldukça tempolu geçen taktik antrenmanına milli takımlarından dönen Tzavellas, Merih ve Sackey de katıldı. Campos ise takımdan ayrı çalıştı. Alanyaspor karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.