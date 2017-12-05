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05 Aralık 2017 00:31

Alanyaspor Asbaşkanı Ahmet Paşaoğlu :"Sumudica tiyatro oynadı"

Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Ahmet Paşaoğlu, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın çok iyi bir tiyatro oynadığını söyledi.

Alanyaspor Asbaşkanı Ahmet Paşaoğlu :

05 Aralık 2017 00:31


Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorunda arbede çıktı. İddiaya göre Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica maç içerisinde Aytemiz Alanyaspor Kaleci Antrenörü Fevzi Layiç’e İngilizce olarak ’F.U’ diye küfür etti. Koridor girişinde ise Layic’in küfürden dolayı Sumudica’ya tepki göstermesi üzerin iki takım arasında kavga çıktığı iddia edildi.


Sumudica’nın saha içinde agresif hareketlerle kaleci antrenörü Fevzi Layic’e küfür ettiğini belirten Paşaoğlu, "Hocamız da bunu kendisine sormak istedi ama bunu sormaya gerek kalmadan Kayserili oyuncular ve teknik ekibi hocamıza saldırdı. Bunlar görüntüde vardır. Hepsi açıklamalar yapıyor ama gerçekleri herkes görecek ve izleyecektir. Kimin ne yaptığı gerçeği de ortaya çıkınca umarım özür dileyecekler. Alanyaspor centilmenliği ve futboluyla gönüllerde taht kurmuştur. Başka takımın seyircilerinin de taht kurmuş bir takımız. Bugün de iyi oynadık, bir puan hakkımızdı ama bunlar futbolda oluyor. Hocanın kendi başlattığı olaydır. Kendisi de biliyor. Görüntüleri izleyince ne diyecek bilemiyorum" dedi.




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