Alanyaspor-Aytemiz işbirliğinde devam kararı alındı

Alanyaspor mücadele edeceği tüm kulvarlarda Aytemiz Alanyaspor adıyla yer alacak.

Aytemiz, Spor Toto Süper Lig’deki ilk 2 yılında istikrarlı bir duruş sergileyen Alanyaspor ile isim sponsorluğu için yeniden sözleşme imzaladı. Alanyaspor, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda, Aytemiz’in verdiği destekle Süper Lig’de oynamaya devam edecek.

Her zaman spor ve sporcuyu destekleyen bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke sponsorlukla ilgili olarak “Biz, Aytemiz olarak sektörün en hızlı büyüyen markasıyız. Alanyaspor da 2 yıl önce Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. 2 yıldır başarıyla devam eden işbirliğimizi 3’üncü yılımızda da sürdüreceğiz. Şirketimiz ve Alanyaspor yönetimi tarafından imzalanan iş birliği ile takımın adı bu sezon boyunca da Aytemiz Alanyaspor olarak anılacak. Aytemiz Alanyaspor’un Spor Toto Süper Lig’de 2 yıldır gösterdiği istikrarlı başarının devam edeceğine canı gönülden inanıyoruz” dedi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da söz konusu iş birliğine ilişkin olarak “Türkiye’nin güçlü ve büyüyen akaryakıt firması olan Aytemiz ile işbirliğimizin 3’üncü yılına giriyoruz. Bu işbirliğinden aldığımız kuvvetle yeni sezonda da başarılı işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlaşmada emeği geçenlere ve firma yetkililerine ayrıca teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.