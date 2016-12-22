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22 Aralık 2016 15:54

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Benfica Kulübü’nü ziyaret etti

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Benfica Kulübü’nü ziyaret etti

22 Aralık 2016 15:54

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Portekiz’in Benfica Kulübü’nü ziyaret etti.
Benfica Kulübü Başkanı Luis Filipe Vieira ve Başkan Yardımcısı Paulo Gonçalves tarafından karşılanan Aytemiz Alanyaspor Başkan Hasan Çavuşoğlu, Benfica’nın Estadio da Luz stadında Rio Ave ile oynadığı karşılaşmayı da izledi. Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, ziyaretin anısına Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na üzerinde ismi yazan Benfica forması hediye etti.
Başkan Çavuşoğlu, Benfica Kulübü’nde çok sıcak karşılandığını söyledi. Başkanı Vieira ve Başkan Yardımcısı Paulo Gonçalves’in kendisini misafir ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Kulübümüze her zaman destek olacaklarını söylediler. Benfica’nın Şampiyonlar Ligi versiyonu formasını da hediye ederek sürpriz yaptılar. Benfica’nın büyük bir camia olduğunu ve kendilerini Alanya’da görmekten mutluluk duyacağımı ifade ettim. Vieira da en kısa zamanda Alanya’ya geleceklerini söyledi" dedi.



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