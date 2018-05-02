Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu taraftarla buluştu

Başkan Çavuşoğlu, sezon boyunca takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti. Taraftar grubu temsilcilerinden kalan maçlarda takıma centilmence destek vermeye devam etmelerini isteyen Çavuşoğlu, "Ligde sadece 3 maçımız kaldı. Sezon boyunca olduğu gibi bu maçlarda da takımımıza bize yakışan şekilde destek verelim. Zaten Türkiye’nin en centilmen taraftarları arasında yer alıyorsunuz. Bu sezon hemen her maçta seyirci sayımız arttı. Osmanlıspor maçında da bu sayının artacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Taraftar grubu temsilcileri de Çavuşoğlu’na davetinden dolayı teşekkür ederek, kalan maçlarda takıma tam destek veremeye devam edeceklerini söyledi.