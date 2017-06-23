Alanyaspor camiası iftarda buluştu

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğine protokol, kulüp yönetimi, eski kulüp başkanları ve yöneticileri, meslek odası başkanları, eski futbolcu ve antrenörler, taraftar grubu temsilcileri, sponsor firma temsilcileri ve davetliler katıldı. İftar yemeğinin ardından kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Camiamızla biraraya gelmek istedik. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde Alanyasporumuzu daha ileriye taşıyacağız. Alanyaspor’a hizmet eden herkese teşekkür ediyorum" dedi. Alanyaspor’un ilçeye katkısının büyük olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Medyada sürekli Alanyaspor’un adı geçiyor. Yönetim kurulum ve kulüp çalışanları adına sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerden büyük güç alıyoruz. İftar yemeğimize katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından turuncu yeşillilerin yeni transferi Etame Mbilla sahneye davet edildi. Türkçe olarak ’Herkese merhaba. Afiyet olsun’ diye seslenen Mbilla, "Bana siz değerli misafirlerimizin önünde olma şansı verdiği için sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Alanya futbol ailesinin içerisinde olduğum için çok mutluyum. Bu sezon taraftarlarımızın desteğiyle çok güzel başarılara imza atacağız" dedi.

Daha sonra plaket törenine geçildi. Kulübe destek olan sponsor firma, kurum ve işadamlarına plaketleri verildi.