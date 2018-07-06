Alanyaspor, Emre Güral’ı renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kampı’nda devam eden Aytemiz Alanyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar iç transferde Taha Yalçıner, Ufuk Ceylan, dış transferde ise Eskişehirspor’dan Hasan Ayaroğlu, Kaan Kanak, İspanyol ekip Rayo Vallecano’dan Wanderson Baiano ve Yunan ekibi PAOK’tan Djalma Campos’u transfer eden turuncu-yeşilli yönetim, bugün saatlerinde ise Antalyaspor’dan Emre Güral’ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Çavuşoğlu: “Camiamıza hayırlı olsun“

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Emre Güral tanıdığımız ve bildiğimiz bir oyuncu. Kendisi ile 2 yıllık sözleşme imzalıyoruz. İnşallah sakatsız ve kazasız bir sezon geçirir. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Güral: ”Alanyaspor’un başarısı için elimden geleni yapacağım”

Takıma başarılı olmaya geldiğini söyleyen Emre Güral ise, "Alanyaspor bildiğim, tanıdığım ve yakından takip ettiğim bir takımdı. Burada çok sıcak karşılandım. İnşallah takım arkadaşlarıma da yarın katılacağım. Alanyaspor’un başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.