Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Ligin 13. haftasında Alanyaspor, Galatasaray ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Safet Susiç gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Vagner Love ve Junior Fernandes katılmadı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Taha Yalçıner ve geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü antrenmana çıkmayan Emre Akbaba ise takımdan ayrı koşu yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma çalışması ve dar alanda maçla sona erdi.

Turuncu-yeşilli takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.