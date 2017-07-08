Alanyaspor, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Turuncu-yeşilli takım, bugün yaptığı antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

Alanyaspor, 5 Temmuz’dan bu yana yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. Akdeniz ekibi, sabah saatlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilliler, daha sonra kuvvet ve dayanıklılık içeren istasyon çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman, esneme hareketleriyle sona erdi. Alanyaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.