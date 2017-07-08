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08 Temmuz 2017 15:53

Alanyaspor, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor.

Alanyaspor, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

08 Temmuz 2017 15:53

Turuncu-yeşilli takım, bugün yaptığı antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.


Alanyaspor, 5 Temmuz’dan bu yana yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. Akdeniz ekibi, sabah saatlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilliler, daha sonra kuvvet ve dayanıklılık içeren istasyon çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman, esneme hareketleriyle sona erdi. Alanyaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.




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