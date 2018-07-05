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05 Temmuz 2018 13:33

Alanyaspor laktat testinden geçti

Alanyasporlu Futbolcular genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla laktat testinden geçirildi.

Alanyaspor laktat testinden geçti

05 Temmuz 2018 13:33


Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Alanyaspor genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla bu sabah laktat testinden geçirildi. Pamukkale Üniversitesi’nden gelen görevliler tarafından futbolcular genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan test 4 grup halinde gerçekleştirildi. Teknik heyet ve sağlık ekibinin eşliğinde yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü. Alanyaspor kamp çalışmalarına bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.




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