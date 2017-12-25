Alanyaspor, Safet Susic ile yollarını ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Safet Susic düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, hoca ve ekibiyle bugün öğle saatlerinde değerlendirme toplantısı yaptıkları söyledi. Çavuşoğlu, ”Karşılıklı olarak konuşarak bir karara vardık. Karşılıklı olarak sözleşmemizi feshettik. Yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştık ve takımımız çok iyi yerlere geldi. Kendisi ve ekibinden camia olarak çok yararlandık. Safet Susic tanıdığım en karakterli ve kişilikli hocaların başında gelir. Bu görüşümüz hiçbir zaman değişmeyecek. Bir gün yine çalışma imkanımız olabilir. Ayrılık olabilir. Futbolun doğasında bu var. Kulübümüze hizmetlerinden dolayı yönetim kurulumuz ve şehrimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında da başarılar diliyorum” dedi.

Susic: “Bu ligi hak eden bir kulüp”

Safet Susic ise son dönemde kötü bir seri olduğunu söyleyerek, söyle konuştu:

“Son oynadığımız maçlarda kötü bir seri vardı. Bu sebepten dolayı bu gidişatın değerlendirmesini yaptık ve sonuçta böyle bir karar aldık. Herkesten ve her şeyden önce Alanyaspor taraftarına çok teşekkür etmek istiyorum. Çok mutlu zaman geçirdim, çok destek verdiler. Başkanımıza, yönetim kurulu ve futbolcu arkadaşlarıma bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. Her zaman, her yerde şunu söyledim; Alanyaspor gerçekten çok iyi bir kulüp. Bu ligi hak eden bir kulüp. Bu ligde kalması, asla alt ligde olmaması gereken bir kulüp. Elimizdeki kadro sağlıklı, sağlam ve cezasız olduğu sürece takımın bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Yönetimiz, başkanımız ve taraftarlarımıza bu süreçte gösterdikleri yakınlıktan ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben ümit ediyorum ki tekrar görüşeceğiz” diye konuştu.

Toplantının ardından Başkan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Susic’e teşekkür plaketi verdi.

Safet Susic’in Alanyaspor kariyeri

2016-2017 sezonunun 20. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçıyla beraber Alanyaspor’da göreve başlayan Safet Susic, Alanyaspor’la ligde 35 maça çıktı. 13 galibiyet ve 5 beraberlik alan Boşnak teknik adam, 17 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı.