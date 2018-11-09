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Alanyaspor Sergen Yalçın ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal’dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal'dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.


Aytemiz Alanyaspor yönetimi, lig'in 11. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından karşılıklı anlaşma sonucunda yollar ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine Sergen Yalçın ile prensipte anlaştı. Alanya'ya gelen Sergen Yalçın'ın akşam saatlerinde kulüp ile son görüşmeyi yaptıktan sonra kendisini Alanya ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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