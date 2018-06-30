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30 Haziran 2018 15:11

Alanyaspor testten geçti

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular kas kuvveti değerlerini ölçen bir testten geçirildi.

Alanyaspor testten geçti

30 Haziran 2018 15:11


Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik ekip gözetiminde yapılan testler, Desmotec İzoinersiyal adlı sistemin Türkiye distribütörü Bravomed firmasının direktörü Mehmet Seçkin tarafından gerçekleştirildi. Testler sonunda turuncu-yeşilli futbolcuların bacak kas kuvvetleri tespit edildi. Çıkan test sonuçlarına göre futbolcularımıza bireysel antrenman programları uygulanacak. Firmanın direktörü Mehmet Seçkin, bu sistemle yapılan testlerde sporcunun sağ ve sol bacak kas kuvvetlerinin mukayese edilerek bacaklar arasındaki kuvvet dengesizliğinin de ortaya çıkarıldığını söyledi. Sonuca göre antrenman planlaması yapılabildiğini belirten Seçkin, "Sistemin mobil ve taşınabilir olması antrenman ve maç öncesinde dahi sahada ısınma ve kuvvetlendirme amaçlı kullanılabilmesini de sağlar. Alanyaspor’un bu sistemi tercih etmesi kulübün en son spor teknolojisini kullanma vizyonunu göstermektedir. Umuyoruz ki Alanyaspor’un bu sezon elde edeceği başarılarında bu sistemin de payını göreceğiz" dedi.




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