Alanyaspor'a 8 genç yetenek

Alanyaspor Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Alanyaspor'a genç yetenek kazandıran futbol okullarına ziyaretlerini sürdürdü.

Görgün, Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş, Altyapı Antrenörü Hasan Fidancı ve Serhat Terzi, Alanya Galatasaray Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Dernek Başkanı Görgün, Alanyaspor Kulübü altyapısına 8 oyuncu veren Antrenör Emre Kıldırgıcı ve Yardımcı Antrenör Kemal Kocaman'a teşekkür etti.

Görgün, turuncu-yeşilli kulübün altyapısına yetenekli sporcuları kazandıran kulüplere teşekkür etmek için ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Futbol okulundan 8 sporcuyu kulübe kazandırdıklarını belirten Görgün, "Alanya Galatasaray Futbol Okulu antrenörlerine Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun teşekkürlerini ilettik. İlçedeki tüm spor kulüplerine teşekkür ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

Antrenör Emre Kıldırgıcı ise amaçlarının bölgedeki yetenekli sporcuları keşfetmek olduğunu belirterek, “Alanyamızı Süper Lig'de temsil eden Alanyaspor Kulübü'nün altyapısına da yetenekli sporcularımızı kazandırdığımız için mutluyuz. Bizim tavsiyemizle, Alanyaspor altyapı antrenörlerinin idman ve maçlarımızı izlemesi sonucu oyuncular ortak bir çalışmayla tespit edildi. Çalışmalarımız bundan sonra da aynı şekilde sürecek" diye konuştu.