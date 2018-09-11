İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyaspor'a 8 genç yetenek

Alanyaspor Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Alanyaspor’a genç yetenek kazandıran futbol okullarına ziyaretlerini sürdürdü.

Alanyaspor Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Alanyaspor'a genç yetenek kazandıran futbol okullarına ziyaretlerini sürdürdü.


Görgün, Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş, Altyapı Antrenörü Hasan Fidancı ve Serhat Terzi, Alanya Galatasaray Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Dernek Başkanı Görgün, Alanyaspor Kulübü altyapısına 8 oyuncu veren Antrenör Emre Kıldırgıcı ve Yardımcı Antrenör Kemal Kocaman'a teşekkür etti.


Görgün, turuncu-yeşilli kulübün altyapısına yetenekli sporcuları kazandıran kulüplere teşekkür etmek için ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Futbol okulundan 8 sporcuyu kulübe kazandırdıklarını belirten Görgün, "Alanya Galatasaray Futbol Okulu antrenörlerine Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun teşekkürlerini ilettik. İlçedeki tüm spor kulüplerine teşekkür ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.


Antrenör Emre Kıldırgıcı ise amaçlarının bölgedeki yetenekli sporcuları keşfetmek olduğunu belirterek, “Alanyamızı Süper Lig'de temsil eden Alanyaspor Kulübü'nün altyapısına da yetenekli sporcularımızı kazandırdığımız için mutluyuz. Bizim tavsiyemizle, Alanyaspor altyapı antrenörlerinin idman ve maçlarımızı izlemesi sonucu oyuncular ortak bir çalışmayla tespit edildi. Çalışmalarımız bundan sonra da aynı şekilde sürecek" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.