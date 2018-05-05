Alanyaspor’a otobüs hediye edildi

Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor maçı öncesi Bahçeşehir Okulları Stadı’nda düzenlenen ‘Alanyaspor’a Otobüs Teslim Töreni’ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve taraftarlar katıldı.

Kürsüye davet edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor’a hediye edilen otobüs için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel’e teşekkür etti. Çavuşoğlu, "Otobüs şu anda Süper Lig’de ilk 4’te olan takımların kullandığı bir otobüs, yani en iyisi. Alanyasporumuza da Antalyasporumuza da en iyisi yakışır. Büyükşehir tarafından Alanyaspor için yapılan tesisten bahsedildi. Omuz omuza verdik. Arsa işini çözdük. Belediyede işin önemli kısmını hallediyor. Bugüne kadar Alanyasporumuza hizmet vermiş herkesi saygı ve şükranla yad ediyorum. İnşallah onlara layık oluruz. Antalya’mızda futbol adına ve diğer sporlar adına da güzel şeyler oluyor" dedi.

"İnşallah Kemerspor 2. Lig’e çıkar"

Milletvekilli seçildiği ilk yıllarda futbol ile ilgili hayalleri olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Biz istiyoruz ki belde takımları Türkiye’nin her yerinde oyunculara çok para harcayacağına, ana takımın alt yapısına, tesise harcasın istemiştik ama taşra zihniyeti olunca ki, bu zihniyeti değiştirmek zor, ‘Benim takımım daha iyi oynuyor’ diye paralar uçtu gitti. Seriksporumuz 3. Lig’de. Kemerspor 3. Lig’de ve şu anda 2. Lig’e çıkma mücadelesi veriyor. İnşallah Kemerspor 2. Lig’e çıkar. 2 takımımız Süper Lig’de. Antalya ve Alanyaspor iki kardeş takım. 30 yıl önce problem vardı ama şimdi seyircimiz taraftarımız yana yana birlikte maç izliyorlar. Alanya ve Antalya seyircisi Türkiye’de örnek. Biz iyi ve kaliteli futbol oynamak istiyoruz, oynuyoruz da ama seyircisiyle, camiasıyla, takımıyla Antalya’ya ve Alanya’ya gelen herkes bizden memnun. Önemli olan centilmenlik. Küfür kavga bizde yok. Tüm Türkiye’ye örnek olsun. Maç içerisinde gerginlik olur ama taraftar olarak imajımızı korumamız lazım" diye konuştu

Alanyaspor’un başarılı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

“Herkese anlatılacak bir şey. 6 senede uçurumda olan bir takım Süper Lig’e nasıl çıkar? Süper Lig’de mütevazı kadrosuyla iyi futbol nasıl oynanır, başarı nasıl korunur? Bana göre Türkiye’de herkese örnek olması lazım."

Türel: "Alanyaspor’a desteklerimiz devam edecek"

Türel ise maçtan önce güzelliği paylaşmak için bir arada olduklarını ama en büyük güzelliğin Osmanlıspor maçında alınacak 3 puan olduğunu söyledi. Alanyaspor’a desteklerinin devam edeceğini aktaran Türel, "Alanyaspor’a bir sözümüz vardı. Daha önce bir araç kiralayarak ulaşım noktasında karşılaşmıştık. Bugün de otobüsü süresiz kullanma hakkı verdik. İnşallah Alanyaspor’a uğurlu olsun" diye konuştu.

Törende Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na otobüsün anahtarı Bakan Çavuşoğlu ve Türel tarafından verildi.