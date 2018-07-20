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20 Temmuz 2018 14:39

Alanyaspor’a ’VAR’ eğitimi

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda uygulanacak Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin (VAR) eğitim çalışmaları kapsamında Aytemiz Alanyaspor’a bir sunum yapıldı.

Alanyaspor’a ’VAR’ eğitimi

20 Temmuz 2018 14:39


Süper Lig’de bu sezon uygulanacak ’VAR’ sistemi eğitim çalışmaları kapsamında Aytemiz Alanyaspor’a bir sunum yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, Düzce’deki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirdiği sunumda, turuncu-yeşilli takımın teknik ekibi ve futbolcularına VAR’ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detayları anlattı. Sunuma kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.




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