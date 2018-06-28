Alanyaspor’da 4 imza birden

Antalya ekibi ayrıca Ufuk Ceylan ve Taha Yalçıner ile de sözleşme yeniledi.

Yunanistan’ın PAOK takımından transfer edilen Campos ve son olarak İspanya’nın Rayo Vallecano takımında forma giyen Baiano, kendilerini turuncu-yeşilli yapan imzaları Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen törenle attı.

Çavuşoğlu: “Önümüzdeki günlerde 2 transfer daha yapacağız”

İmza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, her iki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme yaptıklarını söyledi. Taraftarların günlerdir yabancı transferleri merak ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Djalma basında çok yer aldı ancak Baiano onlar için sürpriz oldu. Bugün itibariyle dış transferimiz 4’e çıktı. Forvet bölgesinde eksiğimiz var. Önümüzdeki günlerde 2 transfer daha yapacağız. Djalma konusunda geçen sezon devre arasından itibaren bir ısrarımız vardı. PAOK kulübüyle sözleşmesi devam ettiği için bonservis sorunu vardı. Ancak PAOK Başkanı ve Bakan Bey yakın arkadaşlar. Bonservis sorunu da Bakan Bey tarafından çözüldü. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Campos: “Hedeflerimize ulaşmalıyız”

Campos ise, "Bu transferde gösterdikleri emekten dolayı başkan ve yönetim kuruluna minnettarım. Türkiye’ye yeniden döndüğüm için ve takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Kişisel hedeflerim var. Bunun için öncelikle takım olarak hedeflerimize ulaşmalıyız. Goller ve asistlerle takıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

Baiano da Alanya’ya geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Futbolcular olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak takımımızın hedefine ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

Çavuşoğlu: “Camiamıza hayırlı olsun"

Yönetim kurulu, mukaveleleri sona eren futbolculardan Taha Yalçıner ve Ufuk Ceylan ile de 2’şer yıllık sözleşme yeniledi. Taha ve Ufuk’un imza töreninde de konuşan başkan Çavuşoğlu, "Ufuk ve Taha kardeşimizin sözleşmelerini uzattık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Taha Yalçıner: “Burada mutluyum”

Taha Yalçıner ise "Son 2 sezondur Alanyaspor’dayım. Burada mutluyum. Şimdi hedeflerimizi biraz daha yükseltmek istiyoruz. Bunun için uğraşacağız. İnsan mutlu olduğu yerde daha da başarılı olur. İnşallah hayırlı bir sezon olur” şeklinde konuştu.

Ufuk Ceylan: “Sağ olsunlar benimle yola devam etmek istediler”

Ufuk Ceylan da şöyle dedi:

"Öncelikle başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Geçen yıl Alanyaspor camiasına katıldım. Burada güzel bir aile ortamı olduğunu gördüm. Sağ olsunlar benimle yola devam etmek istediler. Umarım her iki taraf içinde hayırlısı olur."