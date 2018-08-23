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23 Ağustos 2018 09:48

Alanyaspor’da bayramlaşma töreni yapıldı

Alanyaspor’da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreni antrenman öncesi Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Alanyaspor’da bayramlaşma töreni yapıldı

23 Ağustos 2018 09:48


Alanyaspor’da Kurban Bayramı sebebiyle düzenlenen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Programa katılan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Başkan Yardımcısı Ali Baki Boz, Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Yönetim Kurulu Üyelerinden Enver Vural ve Hüseyin Gümrükçüler, teknik heyet, futbolcu ve personelle bayramlaştı.


Bayramlaşma programında kısa bir konuşma yapan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Ligin ilk iki haftasında aldığımız yenilgilerden gereken dersi çıkararak bundan sonra maçlarda başarılı sonuçlar alacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.




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