Alanyaspor'da Bursaspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 10. hafta maçında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıkları yaptığı idmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 3 takım halinde dar alanda çift kale maçla devam etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren çalışma, esneme hareketleriyle sona erdi. Alanyaspor, maç öncesi son çalışmasını Bursa'da gerçekleştirecek.