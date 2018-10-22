Alanyaspor'da Bursaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'de dün Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, Cuma günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor Cuma günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme koşuları yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.