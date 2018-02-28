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28 Şubat 2018 19:21

Alanyaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü deplasmanda oynanacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Alanyaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

28 Şubat 2018 19:21


Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasman maçında Gençlerbirliği’ne konuk olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yaptığı idmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde akşam yapılan antrenman toplu halde ısınma koşusuyla başladı. Turuncu-yeşilliler daha sonra kurulan istasyonda pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda çift kale taktik çalışmalarıyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda bazı oyuncular bireysel çalışmalar yaptı. Sakatlığı bulunan Berkan Emir antrenmana katılmadı. Turuncu-yeşilli takım maç hazırlıklarını yarın saat 13.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.




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