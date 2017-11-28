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28 Kasım 2017 13:46

Alanyaspor’da kupa mesaisi sürüyor

A.

Alanyaspor’da kupa mesaisi sürüyor

28 Kasım 2017 13:46

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında Ç. Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Alanyaspor, Ç. Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Vagner Love, Junior Fernandes, Fabrice N’Sakala, M’Billa Etame ve Ioannis Maniatis katılmadı. Efecan Karaca ve Alpay Koçaklı ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda U21 takımından Rauf Öktem ve Hasan Emiroğlu da yer aldı.


Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayıp Giresun’a hareket edecek.




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