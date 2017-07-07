Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 01:00

Alanyaspor’da Landel ayrılmak istiyor

Alanyaspor’da Gineli orta saha oyuncusu Michel Landel yeterince şans bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istiyor.

Alanyaspor’da Landel ayrılmak istiyor

07 Temmuz 2017 01:00


Gençlerbirliği’nden geçtiğimiz sezon Alanyaspor’a transfer olan Landel, yeterince forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Landel, önümüzdeki sezon daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Takımın Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Landel’in Süper Lig, TFF 1. Lig ve yurt dışındaki birçok kulüpten teklif aldığı öğrenildi. Gine Milli Takımı’nda da forma giyen Landel bugüne kadar Süper Lig’de 52, TFF 1. Lig’de 46, Türkiye Kupası’nda ise 4 forma giydi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:12
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!