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Alanyaspor'da Malatyaspor maçı mesaisi

Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Aytemiz Alanyaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yapılan antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde ayak tenisi çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla devam etti. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren çalışma esneme hareketleriyle sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Ufuk Ceylan, Mbilla Etame ve Barış Başdaş katılmadı. Cenk Ahmet Alkılıç ise takımdan ayrı çalıştı.

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