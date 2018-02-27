Alanyaspor’da Mesut Bakkal dönemi başladı

Kulüp binasında düzenlenen törende deneyimli teknik adam Mesut Bakkal, kendisini sezon sonuna kadar Akdeniz ekibine bağlayan söyleşmeyi imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle Teknik Direktör Mesut Bakkal katıldı. İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor’da boşalan teknik direktörlük koltuğu için Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Çavuşoğlu, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligde daha 11 maç var. İnşallah hedeflediğimiz noktada hep beraber bitirmek umuduyla hocamıza hoş geldin diyorum” dedi.

Mesut Bakkal: “İyi şeylerin olacağına inandığım için buradayım”

Teknik Direktör Hüseyin Bakkal ise kendisini tercih ettikleri için yönetime teşekkür ederek, "Alanya çok güzel ve kaliteli bir takım olduğu için buradayım. En önemlisi de hücumda inanılmaz derecede üretken bir takım ve bu bize pozitif olarak dönecektir. Biraz ufak tefek oynayışlar yaparak eski gücümüze geleceğimize inancımı paylaşmak istiyorum. Bundan önceki hocama da teşekkür ediyorum, bizimle her şeyi paylaştı. İyi şeylerin olacağına inandığım için buradayım. Pozitif bir ortam var. Belki çok kısa süreli ama zor geçeceği fakat iyi olacağı umuduyla herkes için hayırlı olsun” diye konuştu.

“Çok coşkulu taraftar var”

Bir gazetecinin taraftarlara ilk mesajını sorması üzerine Bakkal, "Çok coşkulu taraftar, onlarsız olmaz. Burada yapacağım şey takımı idare etmek o coşkuya ihtiyacımız var. Zaten hücumcu bir takım var onlarla daha fazla coşkulu olacağımıza inanıyorum. Aynı destek devam etmeli gelmeyenlerin de gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mesut Bakkal, kendisini sezon sonuna kadar Alanyaspor’un renklerine bağlayan imzayı attı. Son olarak Gençlerbirliği’ni çalıştıran Teknik Direktör Mesut Bakkal, ligin son bölümlerinde ’kurtarıcı’ olarak geldiği takımları ligde tutma başarısıyla tanınıyor. Daha önce ateş hattındaki 7 takımı çalıştıran tecrübeli teknik adam Bakkal, 7 ekibi de kümede tutmayı başardı. Bakkal, Kayserispor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Karabükspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Denizlispor’u ateş hattından alarak ligde tutmasıyla ünlü bir çalıştırıcı olarak biliniyor.