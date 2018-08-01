Alanyaspor’dan anlamlı mesaj

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da başlayan ve Topuk Yaylası kampıyla devam eden Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından bu akşam tesislerde bir araya gelerek çalışmalarına tekrar başladı. Futbolcular saat 20.00’de başlayan antrenmana, astsubay Serkan Karakaya’nın Yüksekova’da hain terör saldırısı sonucu şehit düşen eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile birlikte çekilen fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Teknik ekip ve futbolcuları, üzerlerindeki tişörtlerle toplu halde fotoğraf çektirerek ’terörü lanetliyoruz’ masajı verdi. Alanyasporlu futbolcular daha sonra ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.