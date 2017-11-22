Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Aytemiz Alanyaspor Kulübü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü ’Alanyaspor’um Okulumda Projesi’nin 11’inci durağı Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu oldu. Futbolcular Lamine Gassama, Efecan Karaca ve Berkan Emir’in öğrencilerle bir araya geldiği etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Asbaşkan Ahmet Paşaoğlu ve Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu da katıldı.

Turuncu yeşilli futbolcuların anons edilerek alana davet edilmesiyle başlayan etkinlik, Okul Müdürü Mustafa Koca’nın konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Proje Yardımcısı Yusuf Yılmaz, projenin amacı hakkında öğrencilere konuşma yaptı. Ardından Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, amaçlarının öğrencilerin Alanyaspor taraftarı olması ve maçları ücretsiz olarak izlemelerini sağlamak olduğunu söyledi. Öğrencilerin başka takımlar yerine kendi şehrinin takımını desteklemesini istediğini belirten Çavuşoğlu, "Bu projenin mimarlarından Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Okul Müdürü Mustafa Koca, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na plaket, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Okul Müdürü Mustafa Koca’ya Alanyaspor forması hediye etti. Başkan Çavuşoğlu ayrıca okulun 6’ncı sınıf öğrencilerinden yürüme engelli Ayşen Uyar’a Alanyaspor forması hediye etti. Etkinlik sonunda turuncu yeşilli futbolcular, öğrencilerin Alanyaspor Mobil Store’dan aldıkları lisanslı ürünleri imzalayarak fotoğraf çektirdi.