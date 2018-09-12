Alanyaspor'un stadyumundaki eksikler giderilecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşmalarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda iyileştirmeler yapılacak.

Aytemiz Alanyaspor Genel Sekreteri Fikret Arık, Asbaşkan Bilal Gömeç, Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Gürses, Murat Kayacan, Fatih Göçmenoğulları, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Genel Müdür Muhammed Ak, E-Bilet Sorumlusu Engin Akpınar, Bilgi İşlem Sorumlusu Hasan Kılınçay ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu Müdürü Münir Kaba stadyumda bir toplantı yaptı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki eksiklerin tespit edilmesinden sonra yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda stadyumdaki otopark kapasitesinin artırılması, taraftarların stada güvenli bir şekilde girip çıkması, biletsiz seyircinin engellenmesi, kantin ve mescitlerin iyileştirilmesi ve seyircilerin kendi koltuklarına oturabilmesi için görevlilerin bilgilendirilmesi, taraftar grupları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve 7 yaşından büyük çocukların da passolig kartıyla maçlara girebileceği konusunda bilgilendirme yapılması konuları ele alındı.

Koltuklara kombine kart sahiplerinin isimlerinin yazılması da toplantıda masaya yatırıldı. Passolig veri tabanının kombine kart satın alan kişilerin bilgilerini kulüplerle paylaşmaması nedeniyle isimlerin koltuklara şu an itibariyle yazılmasının mümkün olmadığı ancak sistemin kişi bilgilerini kulüplerle paylaşmaya başlaması halinde koltuklara isimlerin yazılması için çalışmalar yapılmasına karar verildi.

İlgili kişi ve görevliler önümüzdeki günlerde toplantılara devam edecek.