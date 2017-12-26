Alanyaspor’un yeni tesis projesi hazırlanıyor

Yaz başında temel atacağız" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2’nci Başkan Kamil Köseoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Ziyarette Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ne yapılması planlanan yeni kulüp tesisi projesinin son durumu konuşuldu.

Menderes Türel, yapımı planlanan tesis projesinin 3 ay içerisinde tamamlanacağını ve ihaleye çıkarılacağını söyledi. 2018 yaz mevsimi başında ise tesisin temelinin atılacağını belirten Türel, “Alanyaspor Tesisleri, Avrupa’nın en iyi tesislerinden biri olacak. Her zaman kalıcı tesislere ve kalıcı gelirlere önem veriyoruz. Kulüplerin gerçek ihtiyacının da bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Türel’i ziyaret ederek kulüp olarak taleplerimizi ilettik. Tesis konusundaki iş takvimi de ortaya çıkmış oldu. Camiamız için bu tesisin önemi büyük. Ayrıca sabit gelir kaynaklarıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Bu konudaki çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Bize gösterdikleri ilgiye teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Çavuşoğlu ziyaret sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel’e Vagner Love’un imzalı formasını hediye etti.

Dikici’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Turuncu yeşilli yönetim daha sonra Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Vedat Dikici’ye makamında ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Daha önce Alanya Orman Müdürlüğü görevinde de bulunan Dikici, Aytemiz Alanyaspor’un bugünlere nasıl geldiğini en iyi bilenlerden biri olduğunu belirterek, "Takımı Süper Lig’e taşıyan ve bu duruma getiren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Alanya’da yaşayan herkes Süper Lig’in kıymetini bilsin, maddi ve manevi kulübün yanında olsun" dedi.

Başkan Çavuşoğlu ise yeni görevinde başarılar dileyerek Dikici’ye üzerinde ismi yazan 07 numaralı Aytemiz Alanyaspor forması hediye etti.