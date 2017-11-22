Alanya’ya 250 bin çiçek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Park ve Bahçeler Birimi, Alanya Merkez, Oba, Tosmur, Mahmutlar, Konaklı ve Türkler’de sorumluluk alanı içinde bulunan park, yürüyüş yolları, yeşil alan ve orta refüjlerde kış mevsimi hazırlıklarını sürdürüyor. Bir taraftan ağaç ve fidanlara bakım yapılırken, diğer yandan alt yapısı hazırlanan yerlere de kış mevsimine dayanıklı çiçek dikme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Spor aletleri monte edildi

Çalışmalar kapsamında Aralık ayına kadar Alanya genelinde 250 bin çiçek dikimi gerçekleştirilecek. Öte yandan Alanya Park ve Bahçeler Birimi Alanya Huzur evi çevresinde peyzaj çalışması yaptı. Bina etrafındaki boş alanlarda yapılan düzenlemenin ardından bu alanlara çiçek ve fidan dikimi yapıldı. Ayrıca huzur evi sakinlerinin spor yapmalarına imkan sağlayacak spor aletleri de belirlenen alana monte edildi.