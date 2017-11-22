Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 13:19

Alanya’ya 250 bin çiçek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Park ve Bahçeler Birimi, ilçe genelinde kış sezonunda toplam 250 bin mevsimlik çiçek dikecek.

Alanya’ya 250 bin çiçek

22 Kasım 2017 13:19


Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Park ve Bahçeler Birimi, Alanya Merkez, Oba, Tosmur, Mahmutlar, Konaklı ve Türkler’de sorumluluk alanı içinde bulunan park, yürüyüş yolları, yeşil alan ve orta refüjlerde kış mevsimi hazırlıklarını sürdürüyor. Bir taraftan ağaç ve fidanlara bakım yapılırken, diğer yandan alt yapısı hazırlanan yerlere de kış mevsimine dayanıklı çiçek dikme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Spor aletleri monte edildi


Çalışmalar kapsamında Aralık ayına kadar Alanya genelinde 250 bin çiçek dikimi gerçekleştirilecek. Öte yandan Alanya Park ve Bahçeler Birimi Alanya Huzur evi çevresinde peyzaj çalışması yaptı. Bina etrafındaki boş alanlarda yapılan düzenlemenin ardından bu alanlara çiçek ve fidan dikimi yapıldı. Ayrıca huzur evi sakinlerinin spor yapmalarına imkan sağlayacak spor aletleri de belirlenen alana monte edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç