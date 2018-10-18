Alanya'ya 764 milyonluk yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya'ya bugüne kadar 764 milyon 712 bin TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Türel, açılan davalar nedeniyle bir türlü yapamadıkları Alanyaspor Tesisleri'nin ihalesini 4 Aralık'ta gerçekleştireceklerini müjdeledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya programı kapsamında Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi' projesini inceledi. Ardından bir basın toplantısı düzenleyen Türel, 18 Ağustos 2017'de temeli atılan Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi'nin birkaç ay içerisinde hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Türel, Konuk Evi'nin 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet vereceğini anlattı.

“Çöpümüz altın oldu”

Antalya'nın ve Alanya'nın çöpünü altına dönüştürdüklerini anlatan Başkan Türel, Antalya'da elektrik çevrim tesisinin 40 bin konutun elektriğini temin edecek şekilde bir kapasiteyle çalıştığını anlattı. Böylece çok önemli bir çevre tehlikesinin bertaraf edildiğini belirten Başkan Türel, “Çöpleri ortadan kaldırıyoruz. Metan gazıyla bir enerji dönüşümü sağlıyoruz. Ve ilerde çöp yakma tesisimizle tamamen sıfır atıkla çöpü bertaraf edip enerji ve kompos

gübre dönüşümünde kullanmış olacağız. Antalya'daki tesisimize şu anda Avrupa'dan önemli ülkelerin belediye başkanları örnek almak için ziyarette bulunuyorlar. İşte Alanya tesisi de bu açıdan örnek bir tesis” dedi.

“Projeler hızla devam ediyor”

Alanya'da birçok projeyi gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Türel, “Ak Köprüden tutun kadınlar plajımıza kadar birçok projemiz hizmete girdi. Aşevimiz, Toptancı Halimiz, Alanyaspor Tesislerimiz. Hepsi Alanya'ya değer katan projeler. En önemlisi Karayolları ile ortak yürüttüğümüz, projesi bizim tarafımızdan hazırlanan Alanya Telekom ve Ticaret Lisesi Kavşaklarıydı. Oba'ya kadar artık çevre yolunun da birleşmesiyle çok önemli bir trafik sorununda rahatlama sağladı. Tabi Oba'dan sonra devamında Kargıcak'a kadar gidecek çevre yolunun çalışması da yine karayolları tarafından, projesi yine bizim tarafımızdan yapılan ortak bir çalışmaydı. Bu da 2018 senesinin sonuna kadar tamamlandığında artık sahildeki o trafik yoğunluğunu da ciddi bir şekilde azaltmış olacağız.”

Alanyaspor Tesisleri 4 Aralık'ta ihale edilecek

Alanyaspor Tesislerinde gelinen son durumu anlatan Menderes Türel, “Projemizde yer tahsisi noktasında süreç bir süre önce tamamlanmıştı. Ancak Antalya'da sıkça gördüğümüz engelleme çalışmalarını Alanya'da da farklı hizmetlerimizle görüyoruz. Zaman zaman yargı marifeti ile bizim çabalarımızı durdurma girişimleri söz konusu oluyor. Alanyaspor tesisleri ile de ilgili bir dava açılması suretiyle benzeri bir durum ile karşı karşıya kaldık. Bugüne kadar gecikmesinin en önemli nedeni yargı sürecinde bizim temel atma imkanımızın söz konusu olmamasıdır. Biz tam ihale aşamasına gelmişken yargıya taşınmış davalar neticesinde ihale yapamadık. Kararlılık ve azimle çalıştık, buradaki yargı sürecinde önümüzü tıkayabilme imkanı olan hususları yapmış olduğumuz düzenlemeler ile aşmayı başardık. Ve Alanyaspor tesislerinin de ihale imkanına kavuştuk. 4 Aralık'ta inşallah yine başımıza çok büyük bir aksilik gelmediği takdirde Alanyaspor tesislerinin de ihalesini gerçekleştireceğiz. İnşallah Ocak ayının içerisinde Alanyaspor tesislerini de hep birlikte temelini atmayı planlıyoruz. Çok değil 1.5 sene içinde hizmete sunarız” diye konuştu.

764 milyonluk yatırım

Başkan Türel, Alanya'ya bugüne kadar belediye ve belediyenin ortaklaşa yürüttüğü projelerle birlikte toplam 764 milyon 712 bin liralık yatırım gerçekleştirmeyi başardıklarını söyledi. Türel, Alanya için ne yapılsa az olduğunu ifade ederek, “Alanyalıların hayatını kolaylaştırmak için sosyal kaliteli yaşam sürdürmeleri için gece gündüz çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.